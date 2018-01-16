Van'da kar tatili? İşte tatil olan ilçeler

VAN'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kentin merkez 3 ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın (çarşamba) için ara verildi. Aynı gün, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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