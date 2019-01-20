Van'da 11 ayrı adreste terör operasyonu: 10 gözaltı

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde şüphelilere düzenlenen operasyon Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda kuvvetli şüphe bulunduran 10 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak 2019 günü saat 06.30’dan itibaren “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik 11 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.



Operasyon sonucu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 10 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.



Devam edecek

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.