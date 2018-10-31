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Van Persie'den F.Bahçelileri çıldırtacak sözler

Van Persie'den F.Bahçelileri çıldırtacak sözler

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 21:22 - Güncelleme: 31-10-2018 21:22

Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim.'' diye konuştu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söyledi. Hollandalı yıldız, ülke basınına verdiği röportajda Feyenoord'a transfer süreci ve kariyerinin son günleri hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE ZEVK ALMIYORDUM"

Türkiye'de artık futbol oynamaktan zevk almadığını söyleyen Robin Van Persie, "Benim için yaptığım işten zevk almak, keyif almak çok önemli. Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim, artık futbol oynamaktan zevk almıyordum. Futbola bu şekilde veda etmek istemdim. Feyenoord'a transfer olduğumda yeniden o heyecanı yaşamaya başaldım. Verdiğim karardan pişman değilim ve Feyenoord'da futbolu bırakmaya karar verdim." diye konuştu.

Van Persie Feyenoord'da kaç gol attı?

Hollandalı futbolcu Robin Van Persie, Feyenoord'da bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 6 gol atarken, 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcu Avrupa kupaları ve ligdeki kupalar dahil olmak üzere toplamda 12 maçta forma giydi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • halit becene 31 Ekim 2018 22:22 van persie denilen kisi,senin fenerbahceye getiren kisiye beddua etmek isterdim.

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