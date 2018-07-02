Van Gölü`nün saklı koyları

Yeşilin, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van, turizmde keşfedilmeyi bekliyor.

Van Gölü`nün saklı koyları

Yeşilin, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van, turizmde keşfedilmeyi bekliyor. Akdamar'ın yanı sıra Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ndeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor. Sadece teknelerle 3 saatlik yolculuğun ardından ulaşılabilen koylar, bozulmamış doğal yapısıyla turistleri bekliyor.

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Van Gölü`nün saklı koyları

Dünyanın ve Türkiyenin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri hayran bırakıyor. Vanın Gevaş ilçesi ile Bitlisin Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli- yabancı turistleri bekliyor.

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Van Gölü`nün saklı koyları

Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle ulaşımın sağlandığı koylar, birçok farklı güzelliği de doğal yapısında barındırıyor. Van Gölü üzerinde bulunan ada ve yarım adalarda tarihi harabeler, kiliseler ve kaleler bulunuyor.

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Van Gölü`nün saklı koyları

Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor. Basın mensuplarıyla Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İn Mahallesi ve Ağin bölgesinin, Türkiye'nin önemli koylarına sahip olduğunu söyledi.

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