Van Gölü'nde sular çekildi binlerce yıl öncesinden kalan adacık ortaya çıktı

VAN Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesi Erciş ilçesindeki adacığı ortaya çıkardı.

Van Gölü'nde sular çekildi binlerce yıl öncesinden kalan adacık ortaya çıktı

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün 1650 metre yüksekliğe ve 3 bin 713 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 600 bin yıl önce oluşmuş göldeki su seviyesinin zaman zaman çekildiğini bazen de yükseldiğini belirten Akkuş, gölün içerisinde bilinmeyen birçok sırrı sakladığını ifade etti.

18
Van Gölü'nde sular çekildi binlerce yıl öncesinden kalan adacık ortaya çıktı

Akkuş, göl sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle ortaya çıkan adacığın bu gizemlerden biri olduğunu dile getirerek, "Belki de yüzlerce, binlerce yıl öncesinde karada olan bu ada parçası, suların yükselmesiyle su altında kaldı ve şimdi suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı." dedi. Göle küçük de olsa bir adanın daha eklendiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

28
Van Gölü'nde sular çekildi binlerce yıl öncesinden kalan adacık ortaya çıktı

"Van Gölü'nün bu değerini turizme kazandırmamız lazım. Çünkü bugün dünyada gelişen sektörlerden biri de ekoturizm. Ülkeler, şehirler, sahip oldukları değerleri tanıtabilmek, dışarıdan illerine, ilçelerine, ülkelerine turist çekebilmek için nice tanıtım çalışmalarına giriyor. Van Gölü'nün altında devasa bir kale, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve inci kefali var. Bunları, bölge turizmine kazandırmalıyız. Van Gölü, içinde barındırdığı gizemlere adata koruyuculuk yapıyor. Bazen yükseliyor, o değerleri bağrına basıyor ve bu değerleri kötü amaçlı insanlardan muhafaza ediyor. Bazen de sularını geri çekiyor ve bu güzellikleri bizlerin gözleri önüne seriyor."

38
Van Gölü'nde sular çekildi binlerce yıl öncesinden kalan adacık ortaya çıktı

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kurbani Özdaş ise çocukluğunun göl çevresinde geçtiğini ve ortaya çıkan adacığı ilk kez gördüğünü anlattı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro