Van Erciş'te kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, PKK terör örgütüne ait kara gömülü 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, patlayıcı yapımında kullanılan tüp, elektronik eşya, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlara operasyon düzenledi.