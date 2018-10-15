Vampir çocuk mezarı bulundu!

BBC Türkçe'nin haberine göre, Lugnano kasabasında Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir çocuk mezarında sıra dışı bir mezarla karşılaşıldı.

Stanford Üniversitesi'nden arkeologların liderliğinde yapılan kazılarda, 10 yaşlarında bir çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş halde gömüldüğü belirlendi.

İtalyan basınına göre, çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş olması bir 'vampir gömme ritüeline' işaret ediyor.

Arkeologlar, çocuğun büyük olasılıkla sıtma hastalığına yakalandığını ve ölümünün ardından 'vampir' gibi yeniden dirilip canlılara bu hastalığı bulaştırmasını önlemek için ağzına taş yerleştirildiğini tahmin ediyor.