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Valilikten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı açıklaması...

Valilikten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı açıklaması...

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, hangi saat aralığında başlayıp biteceğine dair detaylara yer verildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 17:17 - Güncelleme: 26-10-2018 17:17

İSTANBUL Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kutlamaların pazar günü saat 13.00'da başlayıp, Pazartesi 24.00'da biteceği duyuruldu. 

Valilikten yapılan açıklamada,“İlimizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak; Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecektir. Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklar ile donatılacaktır. Cumhuriyet Bayramı’nın 95'inci yıl dönümü, 28-29 Ekim 2018 Pazar-Pazartesi günü ilimizde ekteki program dahilinde kutlanacak olup ilçelerdeki kutlamalar ise “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanarak icra edilecektir"denildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 18:16 29 Ekim'i taşıdılar - Havaalanı açılışı Bayramı Kutlamaları Pazartesi!...........

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