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Valilik açıkladı: Büyük operasyon başlıyor!

Valilik açıkladı: Büyük operasyon başlıyor!

TUNCELİ'nin merkez ve 4 ilçesinde 30 yerin, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 17:53 - Güncelleme: 15-01-2018 17:53

TUNCELİ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 16 Ocak 2018-30 Ocak 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için Özel Güvenlik Bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen yerlerin, merkeze bağlı Bali, Kurutlu, Kutu Deresi, Taban Tepesi , Karameşe Tepesi, Vezgür bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu, Ali Sırtı Geçit, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme, Yel, Ganik Asitik, Çağarlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye ilçesinde Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu aktarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 18:17 Ne Yaparlarsa Yapsınlar Tunceli'de AkePe'nin büyük oy Kaybı Önlenemiyor -

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