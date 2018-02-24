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Vali yardımcısının eşine kafa atıp burnunu kırdı

Vali yardımcısının eşine kafa atıp burnunu kırdı

ANTALYA'da otomobilini valiliğe ait lojmanlar önüne park eden özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., aracını çekmesini rica eden Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ün eşi Cumhur Baştürk'e kafa atarak burnunu kırdı, misafirleri Elman İbrahim'in kaşını yardı. Ahmet Ş., gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 19:50 - Güncelleme: 24-02-2018 00:21

Jandarmada işi olduğunu belirten özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., sabah otomobilini Özel İdare lojmanları önünde Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ün otomobilinin önüne bıraktı. Bu sırada yanlarında misafirleri Elman İbrahim ile bavullarla otomobilin yanına gelen Canan Hançer Baştürk'ün eşi Cumhur Baştürk, Ahmet Ş.'ye, alanın valilik lojmanlarına ait olduğunu, otomobili çıkaracağı için aracını bulunduğu yerden almasını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na gideceğini belirten Ahmet Ş. ise beklemelerini söyledi. Baştürk'ün yeniden kendisini ikaz etmesine sinirlenen Ahmet Ş., vali yardımcısının eşine kafa attı. Bir süre önce burnundan ameliyat olduğu belirtilen Baştürk, aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Araya girmeye çalışan Baştürk'ün misafiri Elman İbrahim'in de sol kaşı açıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ahmet Ş.'yi gözaltına alırken, Cumhur Baştürk ile Elman İbrahim çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Baştürk'ün kırılan burnu alçıya alındı. İbrahim'in açılan kaşına ise 12 dikiş atıldı.

 
Olayın şokunu atlatamayan Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, "Park ettiği yerin lojman olduğunu ve vali yardımcısı olduğumu söylememe rağmen 'Şimdi size göstereceğim' diye bağırıyordu. Defalarca kendisini uyardık. Otomobilini alması için rica ettik. Ancak almadığı gibi bize saldırdı. Eşim burun ameliyatı olmuştu. Şimdi yeniden kırıldı. Kendisinden şikâyetçiyiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 00:08 Şuraya illa birşey yazacaksanız insan olun ve sadece geçmiş olsun yazın! O barbar ile buradaki yorum yapanların farkı varmı acaba...

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