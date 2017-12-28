  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vali Sonel sözünü tuttu! Festival parası öğrencilere burs oldu

Vali Sonel sözünü tuttu! Festival parası öğrencilere burs oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yapılacak yaklaşık 1 milyon lira maliyetli 3 günlük festivali iptal ederek, binden fazla öğrenciyi 8 ay bursa bağladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 19:47 - Güncelleme: 28-12-2017 19:47

Tunceli'de altı ay önce göreve başlayan ve aynı zamanda Belediye Başkanlığı görevini de yerine getiren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ilde göreve başladığı ilk günlerde yaklaşık bir milyon TL’ye yakın maliyeti olan festivali iptal ederek bu paranın üniversite okuyan gençlere burs olarak verileceğini ifade etmişti.

Tunceli’de 28-29-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan ve yaklaşık 1 milyon liralık gideri bulunan Munzur Kültür ve Doğa Festivalini Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel iptal ettirdi. Festivali iptal ettiren Vali Sonel, o bütçenin üniversite okuyan öğrencilere burs olarak verileceğini bildirmesinin ardından başlatılan çalışmada sona gelindi.

BÜTÇEYİ ARTTIRDI

1 milyon liralık bütçeyi 1 milyon 612 bin TL’ye çıkartan Vali Sonel, Aralık ayı itibariyle ailesi Tunceli’de bulunan bin 8 üniversite öğrencisini tespit ettirip burs verilmeye başlandığını açıkladı.
Valilik ve Belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Sonel, “Tuncelili olup ilimizde veya Türkiye’nin diğer illerinde ve yurt dışında okuyan üniversite öğrencilerine destek olmak istedik. Bu kapsamda belirlediğimiz bin 8 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs vermeye karar verdik" dedi.

BURSLAR VERİLMEYE BAŞLANDI

İlk bursun bu ay itibariyle verilmeye başlandığını aktaran Vali Sonel, "Temmuz 2018’e kadar devam edecek olup projenin toplam maliyeti 1 milyon 612 bin 800 TL’dir. Aynı zamanda iki ay önce de ilimizde bulunan Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrencimize de 1 yıl boyunca öğle yemeği katkısı sağlamıştık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yüzden her zaman onların yanındayız. Tuncelili öğrencilerimiz ülkemizin neresinde olursa olsunlar yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.
Bunun yanı sıra Tunceli’ye üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilere de destek vereceklerini dile getiren Sonel, kendilerine bu konuda destek veren çalışma arkadaşları ve hayırseverlere teşekkür etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vali Sonel sözünü tuttu! Festival parası öğrencilere burs oldu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Aralık 2017 20:17 Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı.... 72 ülke içinde 50'nci sıradayız.....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat