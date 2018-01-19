Vali Şahin'den 115 çocuğun hamileliğiyle ilgili flaş sözler

İstanbul Valisi Vasip Şahin, '115 hamile çocuk' skandalına ilişkin resmi yetkililer hakkında soruşturma izni verilmemesi' konusundaki soruyu şöyle yanıtladı: "Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar, bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Ya bizim kararımız onanacak, yahut bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır."

Şahin'in yanıtı şöyle:

Bunların her biri idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane idaremiz ciddi araştırma yapmışlar. Önümüze çıkan tablo şudur, 15 yaş altı gebeliklerde zaten kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.

15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde eğer cebir şiddet ve bir takım başka türlü baskılar söz konusu ise bu tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabii. Yani kovuşturması şikayete tabii olan konulardan. Bunlarla ilgili de bizim dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış vaziyette. Biz de ona göre karar vermişiz. Bizim verdiğimiz karar idari karardır. Ve yine yasa gereği bu kararımız hem taraflar, yani mağdur ya da şikayetçi ya da şikâyet edilen tarafından hem de cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir.

Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar, bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan neticeye göre hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır yahut bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Ama dün Cumhuriyet Başsavcılığımız da açıkladı, bu konuyla ilgili savcılığımız re’sen, bunun memur yargılaması hukukuna tabii olmadığını düşünerek ta Ekim ayında konuyla ilgili soruşturma açmış durumda.

Yani devletimiz idaresiyle yargısıyla bir bütündür. Devletimizin en yetkili organı olan yargı zaten harekete geçmiş durumda.

Kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın. “Bunların takibi yapılmıyor, insanlar görevlerini yapmıyor” Hayır, orada dosyalarına baktığınızda arkadaşlar gerçekten gayretle görevlerini yapmaya çalışmalar. Bir takım eksikler yanlışlar var ise ise değerlendirmeleri kendi süreçleri içinde yapılır. Herkes ne kadar sorumluysa, o sorumluluğunun karşılığını görür mutlaka.

  • Güncel 19 Ocak 2018 12:13
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