  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vali Orhan Çiftçi'nin sevgilisi Meltem Özkalfa'dan bomba sözler!

Vali Orhan Çiftçi'nin sevgilisi Meltem Özkalfa'dan bomba sözler!

MUDANYA Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı bir kadını geçen mayıs ayında kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddialarını yalanlayarak, ''Neden olaydan 9 ay sonra ortaya çıktı?" diye soran Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, darp edildiğini iddia eden Meltem Özkalfa ''İlişkimiz vardı artık susmayacağım'' diyerek yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:57 - Güncelleme: 10-02-2018 14:57

MUDANYA Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı bir kadını geçen mayıs ayında kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddialarını yalanlayarak, ''Neden olaydan 9 ay sonra ortaya çıktı?" diye soran Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, darp edildiğini iddia eden Meltem Özkalfa yanıt verdi.

Özkalfa, "Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım. İlişkimiz vardı" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası, Meltem Özkalfa, yaşadığını öne sürdüğü olayı anlattı. Aynı gün Vali Çiftçi de basın toplantısı düzenledi ve darp iddialarını yalanlayarak, "Benden istediği yardımı bulamayınca telefonla tehdit ve taciz etmiştir" dedi.

''300 GÜNLÜK İZNİMİ KULLANIYORUM''
Vali Orhan Çiftçi'nin açıklamasının ardından konuşan Meltem Özkalfa, belediyedeki görevinden uzaklaştırılmadığını, halen birikmiş olan toplam 300 günlük iznini kullanmakta olduğunu belirterek, ''Ben kendisinden hiçbir talepte bulunmadım. Bu arada 9 ay neden beklediğimi sormuş kendisi. Ben 9 ay beklemedim, bekletildim. İçişleri Bakanlığı'na ve Teftiş Kurulu'na gittim, 1 ay süre verildi. Bu 1 ay süreden sonra bu kadar zaman geçti. 4 kişinin ifadeleri savcılığın talimatıyla daha yeni alınmış. Bu zaman içinde sustum. Kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemedim" dedi.

'İLİŞKİMİZ VARDI'
Olayla ilgili suskunluğunu bozup, artık gerçekleri söylemek istediğini belirten Meltem Özkalfa., şunları kaydetti:

"20 Mayıs 2016 günü eşini ve çocuklarını trene bindirdikten sonra niçin benimle İnegöl'e geldin, hem de benim arabamı kullanarak? İkincisi; 30 Aralık 2014 günü neden benim evime geldin? Neden benden bir telefon ve bir hat istedin? Kendi profilini, kendi prestijini ve kendi koltuğunu kurtarmak için ben suçlanıyorum. Tek istediğim 8 Mayıs 2017 gününe odaklanmak. 4 kişiyle neden dağa kaldırıldım? Bunun cevabını bekliyorum. Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım: İlişkimiz vardı. Telefon şirketinden kayıtları çıkarttım, kayıtlar elimde. Her sabah arardı beni. Benim için 'İnternetten geçmişini araştırsın' diye bir ifade kullanmış. Geçmişim benim özelimdir, kimseyi ilgilendirmiyor. Bundan sonra susmayacağım."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vali Orhan Çiftçi'nin sevgilisi Meltem Özkalfa'dan bomba sözler! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat