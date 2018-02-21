Vali kar tatili vermeyince öğrenciler tepkilerini böyle gösterdi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi olunca öğrenciler kar tatili beklentisi içine girdi tabi sosyal medyadan ardı ardına twitler atılınca Kars Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi olunca öğrenciler kar tatili beklentisi içine girdi tabi sosyal medyadan ardı ardına twitler atılınca Kars Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Vali Doğan Sevgili öğrenciler değerli veli ve öğretmen arkadaşlarım eğitim öğretime ara vermeden devam ediyoruz. Bana gelen bilgiye göre okulları tatil edecek bir durum yoktur. Herkese iyi dersler.. mesajı ile tatil bekleyen öğrencileri hüzüne boğdu, öğrencilerin Vali'ye cevabı gecikmedi.. Twitter

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Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi olunca öğrenciler kar tatili beklentisi içine girdi tabi sosyal medyadan ardı ardına twitler atılınca Kars Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Vali Doğan Sevgili öğrenciler değerli veli ve öğretmen arkadaşlarım eğitim öğretime ara vermeden devam ediyoruz. Bana gelen bilgiye göre okulları tatil edecek bir durum yoktur. Herkese iyi dersler.. mesajı ile tatil bekleyen öğrencileri hüzüne boğdu, öğrencilerin Vali'ye cevabı gecikmedi.. Twitter

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Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi olunca öğrenciler kar tatili beklentisi içine girdi tabi sosyal medyadan ardı ardına twitler atılınca Kars Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Vali Doğan Sevgili öğrenciler değerli veli ve öğretmen arkadaşlarım eğitim öğretime ara vermeden devam ediyoruz. Bana gelen bilgiye göre okulları tatil edecek bir durum yoktur. Herkese iyi dersler.. mesajı ile tatil bekleyen öğrencileri hüzüne boğdu, öğrencilerin Vali'ye cevabı gecikmedi.. Twitter

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