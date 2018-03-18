Vale terörü sürüyor! Aracını valeye vermeyen kadın...

İstanbul Ataşehir'de arkadaşlarıyla birlikte bir balık restoranına giden avukat Selva Özkarakoç, teslim etmek istemediği otomobilinin lastiğinin, vale tarafından kesildiği iddiasıyla vale ve restoran hakkında şikayetçi oldu.

ATAŞEHİR'de arkadaşlarıyla birlikte bir balık restoranına giden avukat Selva Özkarakoç, teslim etmek istemediği otomobilinin lastiğinin, vale tarafından kesildiği iddiasıyla vale ve restoran hakkında şikayetçi oldu. "Bir de üstüne 20 TL vale ücreti vermiştim. Sonucu bu.." diyen Özkarakoç, restoran yetkilisince kendisine zararının karşılanabileceği önerisinde bulunulacağının söylendiğini belirterek, "Bunu kabul etmedim. Çünkü bugün benim başıma gelen, yarın başka insanların başına da gelebilir Ben başka insanlara da zarar verebilirdim. Kendi canıma da mal olabilirdi" diye konuştu. Twitter

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VALEYE VERMEK İSTEMEDİ: İddiaya göre, avukat Selva Özkarakoç, dün 20.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Küçükbakkalköy'deki lüks bir balık restoranına gitti. Restoran girişinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir vale, park etmek için Özkarakoç'un otomobilinin anahtarını almak istedi. Avukat Özkarakoç, içinde müvekkillerine ait çek-senet olduğu için otomobilini valeye vermek istemedi. Twitter

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SONUCUNA KATLANIRSINIZ: Avukat, otomobili park ettikten sonra vale yanına gelerek 'buraya araç alacağım, buraya aracınızı park etmeyin ya da aracınızın anahtarını biz görevli valelere verin' dedi. Selva Özkarakoç, anahtarı vermek istemediğini yineleyince, vale 'siz bilirsiniz, sonucuna katlanırsınız' diye karşılık verdi. Konuşmanın ardından restorana geçen avukat Özkarakoç, birkaç saat sonra evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı. Twitter

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