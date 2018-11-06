Vale cinayeti davasında tahliye kararı ortalığı karıştırdı

KADIKÖY’de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi. Duruşma öncesi duruşma salonunun koridorunda dövizler açan öldürülenlerin yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi. Adliyede gerginlik yaşandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile tutuksuz sanık Hakan Keleşoğlu ve ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan da duruşmaya katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı.