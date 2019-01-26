Valbuena'ya sürpriz talip

Tarihinin en kötü sezonuna her gün yeni bir kâbus ekleyen Fenerbahçe’de futbolcuların ruhsuz futbolu herkesin tepkisini çekerken sarı-lacivertli takımın ayakta kalan tek ismi Valbuena'ya Olimpiakos talip oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın mecburiyetten şans verdiği Mathieu Valbuena’ya Olimpiakos talip oldu. Fenerbahçe’nin elden çıkarmak istediği Fransız yıldıza gelen bu teklif hemen masaya yatırıldı.

Valbuena, Fenerbahçe’den aldığı maaşın aynısını isterken kulüpler orta yolu bulmak için temasları hızlandırdı.