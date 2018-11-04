Valbuena oynadığı futbolla yüz güldürdü

Bu sezon gol bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe'nin yüzü Mathieu Valbuena ile güldü. Süper Lig'de 2. kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu derbide kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Erwin Koeman tarafından oyundan alınmadı. 2. yarıda etkisi gittikçe artan Valbuena önce penaltıyı gole çevirdi ardından Jalison'a harika bir asist yaptı.

Koeman ısrarcı

Bu sezon taraftarın da tepkisini çeken Valbuena, maç sonu yaptığı açıklamalarla moralinin düzeldiğini ve çok çalışıp tekrardan 11'de kendisine yer verilmesini istediğini kaydetmişti. Koeman'ın bundan sonraki maçlarda sol kanat için ilk tercihinin Fransız futbolcu olduğu ve bunda ısrar edeceği öğrenildi.