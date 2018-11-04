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Valbuena oynadığı futbolla yüz güldürdü

Valbuena oynadığı futbolla yüz güldürdü

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki 11'inde kendisine yer bulmayı başaran Mathieu Valbuena, ikinci yarıda gösterdiği performansla göz doldurdu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 13:28 - Güncelleme: 04-11-2018 13:28

Bu sezon gol bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe'nin yüzü Mathieu Valbuena ile güldü. Süper Lig'de 2. kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu derbide kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Erwin Koeman tarafından oyundan alınmadı. 2. yarıda etkisi gittikçe artan Valbuena önce penaltıyı gole çevirdi ardından Jalison'a harika bir asist yaptı.

Koeman ısrarcı
Bu sezon taraftarın da tepkisini çeken Valbuena, maç sonu yaptığı açıklamalarla moralinin düzeldiğini ve çok çalışıp tekrardan 11'de kendisine yer verilmesini istediğini kaydetmişti. Koeman'ın bundan sonraki maçlarda sol kanat için ilk tercihinin Fransız futbolcu olduğu ve bunda ısrar edeceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vay vay 04 Kasım 2018 13:53 Bu haberlerde Bilim,Fen,Matematik ve Teknoloji haber vermek yasaklandımı?Futbol-Futbol-Futbol.Bu oyunun insan bedenine ve Beynine hem oynayanın hem de seyredene zararlı olduğu kanıtlandı.Toplumu uyutmak için Din'den sonra en iyi araç Futboldur.İkisinde de Akıllı yorumlamak yasak.

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