Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte gideceği takım

Fenerbahçe'nin, Lyon takımından transfer ettiği ancak kulübeye mahkum olmaktan kurtulamayan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Mathieu Valbuena'ya talip çıktı. Fransız futbolcuyu ülkesinin ekiplerinden Lille'in istediği iddia edildi. Fenerbahçe taraftarının da gözünden düşen futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

LİLLE GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI

Fransa basınına yansıyan haberlere göre; Ligue 1'e harika bir başlangıç yapan ve ikinci sırada yer alan Lille, ara transfer döneminde orta sahasını yaratıcı bir oyuncu ile takviye etmek istiyor ve Fenerbahçe'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı gözüne kestirdi.