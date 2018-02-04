  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vakıfta evlilik formları bulundu ondan izin almışlar

Vakıfta evlilik formları bulundu ondan izin almışlar

ADANA'da operasyon düzenlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda, üyelerin 'evlilik formu' doldurup, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un onayı ile evlendikleri ileri sürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-02-2018 12:19 - Güncelleme: 04-02-2018 12:19

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenledi. 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesi ile kasada bulunan 364 bin lirayı görüntü kaydı alarak saydı. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu. Adana Valiliği'nce operasyonla ilgili olası gösteriler yasaklanırken, vakfın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ayrıca Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, vakfa kayyum atandığı duyurdu.

EVLİLİK SORUMLUSU İDDİASI

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vakıf merkez binasında yapılan aramada, üyeler arasında evlilik işlemleri için doldurulduğu öne sürülen formlar bulundu. Vakfın evlilik sorumlusu olduğu iddia edilen Kemal A.'nın, İzmir'de bir kadınla evlenmek isteyen vakıf üyesi erkekten form doldurmasını istediği, bu kişinin karşı çıkması üzerine de, "Alparslan Kuytul'un ilim ve ferasetini nasıl sorgularsın, o böyle uygun gördü. Onun lafının üstüne söz olmaz, formu dolduracaksın" diye mektup yazdığı ileri sürüldü. Vakıf üyeleri arasında gerçekleşen evliliklerin tamamının Alparslan Kuytul'un onayı ile gerçekleştirildiği öne sürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vakıfta evlilik formları bulundu ondan izin almışlar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 14:21 Cemaat ve Tarikatlar kalkmadukca MÜSLÜMANLIK düzelmez. Sifira inmemiz Hz. Muhammeti Baz alip baslayalim. 1. En Isyankardir, Zamanin Emperyalist Kölecilerine hatta Erkek egemenligine TEK basina karsi koyacak kadar, tek silahi Dogru ve dürüslük. PEYGAMBERlik gelmeden önce. Simdi Deniz Gezmise Mahir Cayana kiziyoruz.... Millet uyanin ya, Baz alinan kisi Hz. Muhammetdir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat