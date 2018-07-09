Vakıfbank'tan Türk Telekom açıklaması

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" başlıklı açıklama yapıldı.

VakıfBak'ın yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un ana hissedarı olan OTAŞ'a kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için VakıfBank'ın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca mutabakata varıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1 milyar 925 milyon adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır."