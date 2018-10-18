VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Raci Kaya, Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) görevi nedeniyle bugün itibarıyla bankadaki görevinden ayrıldı.
VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Raci Kaya, IMF ülke grubu 'İcra Direktörlüğü' görevini üstlenmesi sebebiyle bugün itibarıyla bankamızdaki görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya görevinden istifa etti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER