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Vajinal kaşıntı, vajinal yanma ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Vajinal kaşıntı, vajinal yanma ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Vajinal kaşıntı nedir, sebepleri nelerdir? Vajinal kaşıntı nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir? Kadınların ortak problemi olan bu durumun detaylarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Betül Görgen'den öğrenelim.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 03:00 - Güncelleme: 20-07-2018 03:00

Vajina kaşıntısı olanlar vajinal bölgeyi nasıl temizlemeli? Vajinal kaşıntının nedeni nasıl teşhis edilir? Vajina kaşıntısı nasıl tedavi edilmelidir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Betül Görgen cevapla.tv'nin bu sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

Vajinal enfeksiyonların bir takım belirtileri var. Akıntı olabilir, yanma olabilir, kaşıntı da en sık görülen belirtidir. Vajina ve vulma dediğimiz, dış genial bölgede olan kaşıntı vajinal enfeksiyonlarda en sık rastlanana belirtilerdendir. Özellikle her yaştan hanımın en önemli şikayetlerindendir. Ama bu şikayeti yaş dönemlerine göre değerlendirmek lazım. Adet görmeden önce oluşan kaşıntının sebebi başka, adet döneminde, kadınların üretken dönemindeki kaşıntı sebebi başka, ya da menapoz dönemindeki kaşıntıların sebebi başkadır. 

Genelde adet öncesi ve menapoz sonrası olan akıntı ve kaşıntılar genellikle normal vajinal floranın henüz oluşmamış olmasından ya da menapozdaki gibi artık oluşmuyor olmasından kaynaklanıyor. çünkü ostrojen hormonu azaldığı için mukozal dokuların gelişmesi ve kendini koruyabilmesi için gerekli asit ortamı sağlayacak bakteriler bulunmuyor.  Genelde mantar, birinci sebep kaşıntıda. Ama bunun yanı sıra diğer etkenler de kaşıntıya sebep verebilir. Genellikle muayenede bunun sebebi anlaşılır. Ya da vajinal akıntıdan kültür alınarak tedavi planlanır. Ama bazen alerjik sebeplerle de şiddetli kaşıntılar olabilmektedir." 

Kaynak: cevapla.tv 

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