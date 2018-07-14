Vajinal akıntı sistite neden olur mu?

Vaginal akıntı kadınların yaşamları boyunca en sık karşılaştığı yakınmalardan birisidir. Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp sorularımızı yanıtladı.

Kadınlarda vajinal bölge ile idrar yapılan bölge çok yakın olduğu için genellikle tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar aynı zamanda Sistite yani mesane iltihabı neden neden olur bazen tek başına idrar yolu enfeksiyonları tedavi etmek için verilen antibiyotikler yeterli gelmeyebilir aynı zamanda sık Sistite yaşayan kadınların bir jinekoloğa muayene olmaları ve gerekli takdirde vajinal varsa vajinal enfeksiyonda tedavi ettirmeleri muhakkak gerekmektedir.