  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vajinal akıntı sistite neden olur mu?

Vajinal akıntı sistite neden olur mu?

Kadınların jinekoloğa başvurma sebeplerinin başında vajinal akıntılar gelir. Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 01:30 - Güncelleme: 14-07-2018 01:30

Vaginal akıntı kadınların yaşamları boyunca en sık karşılaştığı yakınmalardan birisidir. Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp sorularımızı yanıtladı. 

Kadınlarda vajinal bölge ile idrar yapılan bölge çok yakın olduğu için genellikle tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar aynı zamanda Sistite yani mesane iltihabı neden neden olur bazen tek başına idrar yolu enfeksiyonları tedavi etmek için verilen antibiyotikler yeterli gelmeyebilir aynı zamanda sık Sistite yaşayan kadınların bir jinekoloğa muayene olmaları ve gerekli takdirde vajinal varsa vajinal enfeksiyonda tedavi ettirmeleri muhakkak gerekmektedir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vajinal akıntı sistite neden olur mu? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro