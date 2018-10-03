Vajina estetiği hangi durumlarda yapılmalıdır?

En sık rastlanan genital estetik sorunlardan biri, dış ve iç dudakların büyüklüğü ve sarkmalardır. Cinsel estetik ameliyatlardan biri olan labiumların düzeltilmesi operasyonlarına “labioplasti-labiaplasti” adı verilir. Küçük dudaklar (labium minus), büyük dudakların arasında ince deri kıvrımı şeklinde uzanır. Önde orta çizgide birleşerek klitorisi bir kılıf gibi örterler. Küçük dudaklar arkaya doğru küçülür ve belli belirsiz bir kıvrım halini alır. Bazı kadınlarda iç dudakların dış dudaklardan dışarı sarkacak şekilde uzun olması tıbben önemli bir sorun yaratmasa da estetik görünümü bozabilir. Doğuştan var olabilen, doğumdan sonra ya da aşırı kilo alıp verme sonucu da oluşabilen bu durum kadının cinsel hayatını kâbusa dönüştürebilir. Evli veya bekâr, doğum yapmış ya da yapmamış dileyen herkese bu operasyon yapılabilir.

Kaynak: cevapla.tv