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Vajina estetiği hangi durumlarda yapılmalıdır?

Vajina estetiği hangi durumlarda yapılmalıdır?

Hangi vajina sorunları için estetik yaptırılabilir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Betül Görgen, kadınlarda genital estetik sorunlar ve çözümleri hakkında cevapla.tv'ye bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 11:33 - Güncelleme: 03-10-2018 04:00

En sık rastlanan genital estetik sorunlardan biri, dış ve iç dudakların büyüklüğü ve sarkmalardır. Cinsel estetik ameliyatlardan biri olan labiumların düzeltilmesi operasyonlarına “labioplasti-labiaplasti” adı verilir. Küçük dudaklar (labium minus), büyük dudakların arasında ince deri kıvrımı şeklinde uzanır. Önde orta çizgide birleşerek klitorisi bir kılıf gibi örterler. Küçük dudaklar arkaya doğru küçülür ve belli belirsiz bir kıvrım halini alır. Bazı kadınlarda iç dudakların dış dudaklardan dışarı sarkacak şekilde uzun olması tıbben önemli bir sorun yaratmasa da estetik görünümü bozabilir. Doğuştan var olabilen, doğumdan sonra ya da aşırı kilo alıp verme sonucu da oluşabilen bu durum kadının cinsel hayatını kâbusa dönüştürebilir. Evli veya bekâr, doğum yapmış ya da yapmamış dileyen herkese bu operasyon yapılabilir.

Kaynak: cevapla.tv

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