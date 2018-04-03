Vahşi pitbul küçük çocuğa saldırdı

Olay, 28 Mart'ta Hindistan'ın West Delhi bölgesinde yaşandı. Pitbull cinsi köpeğin kendilerine doğru koştuğunu gören bir grup çocuk panikleyerek kaçmaya başladı. Ancak köpek, içlerinden bir tanesini yakalayarak yere düşürdü ve saldırdı. Bu sırada olayı gören kişiler çocuğu kurtarmak için ellerine aldıkları eşyalarla köpeğe vurdu. Kurtarılan çocuk olay yerinden uzaklaştırılırken, köpek bu sefer başka bir kişiyi kovalamaya başladı. Yerel gazetede yer alan habere göre, olayda biri çocuk üç kişi yaralandı. Köpeğin sahibinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Bölgede artan vahşi köpek ve maymunlar nedeniyle geçen ay Delhi Yüksek Mahkemesi, yetkililerden önlem alınmasını istemişti. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

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