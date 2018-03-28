Vahşi kapitalizim işte bu! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bak

Kapitalizm öldürür diyenler haksız mı dedirten olay... Daha fazla et ve süt üretimi sağlayıp daha çok para kazanabilmek adına; ineklere doğrudan yem vermek yerine GDO'lu yemleri ineklerin midelerine açtıkları delikten yerleştiriyorlar. Kısa sürede ve zorla daha çok beslenen inekler daha çabuk kilo alıyor ve daha çok "ürün" yani süt veriyor... Kanüllü İnekler adı verilen delik açılmış ineklerin verdiği sütlerin helalliği konusunda da sıkı bir tartışma devam ediyor... İşte o vahşi yöntem...