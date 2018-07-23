Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI; Operasyonun üzerinde saatler geçmeden olaya ilişkin iğrenç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Babanın kızına yönelik istismarının bir süredir devam ettiği ve kızın henüz 8 aylık olduğu belirtildi.

