Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

UKRAYNA'da Ukrayna siber polisi, Avustralya ve Rusya menşeili cinsel içerikli sitelerde saptadığı videolardan sapık babanın peşine düştü. Sabaha karşı baskın düzenleyen polis adamı gözaltına aldı. Ortaya çıkan gerçekler duyanların kanını dondurdu.

Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

UKRAYNA'da Ukrayna siber polisi, Avustralya ve Rusya menşeili cinsel içerikli sitelerde saptadığı videolardan sapık babanın peşine düştü. Sabaha karşı baskın düzenleyen polis adamı gözaltına aldı. Ortaya çıkan gerçekler duyanların kanını dondurdu.

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Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI; Operasyonun üzerinde saatler geçmeden olaya ilişkin iğrenç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Babanın kızına yönelik istismarının bir süredir devam ettiği ve kızın henüz 8 aylık olduğu belirtildi.

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Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

ANNESİNİN EVDEN ÇIKMASINI BEKLEMİŞ; Öte yandan iğrenç görüntülerin bebeğin yatağında oyuncaklarının arasında kaydedildiğini söyleyen polis kayıtların anne evin dışındayken ya da işteyken kaydedildiğini açıkladı.

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Vahşetin bu kadarı! 8 aylık öz kızına tecavüz edip sitelere sattı

CEP TELEFONUNA EL KONDU; Olayın ardından cep telefonuna el konan sapık babanın olaya ilişkin kayıtları yine bu telefondan çıktı. Çocuğuna tecavüz ettiği sırada çekilmiş onlarca video ve fotoğrafı bulunan adamın en az 15 yılla yargılanacağı belirtildi.

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