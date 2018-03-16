Vahşetin böylesi! Canlı canlı pişirip yediler

Çaresiz evcil hayvanların kesilip yemek için hazırlandığı Vietnam kedi pazarı rahatsız edici görüntülerle dolu. Kedi pazarında çekilen korkunç resimler, 'küçük kaplan' olarak bilinen evcil kedilerin kesildiği Vietnamlı bir kedi eti pazarının içinde yer alıyor.

Bilindiği gibi, kedi eti ya da 'küçük kaplan'ın, Vietnam'da güç ve kedigillere benzer bir güç-çeviklik kaynağı olduğuna inanılıyor ve şanssızlığı önlediği düşünülüyor. Kedi eti, £ 57'ye kadar satılıyor. Et her ayın başında, şanssızlığı önlemek, libidoyu desteklemek ve hatta kedinin çevikliğini kazanmak için yeniliyor.

Çekilen görüntülere göre, kedilerin bazılarının tasması var, bu da onların bir evi olduğunu ve o çok sevdikleri evlerinden uzaklaştırıldıklarını gösteriyor.

Michele Brown, az bilinen kedi eti ticareti hakkında farkındalığı artırmak için böyle şok edici bir görüntü hazırladı. Köpek etiyle ilgili bilinirliğin olduğunu belirten Brown, “Ancak kedilerle ilgili konu dikkat çekmiyor. Bu da beni hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle sokak pazarlarında bunu yakalamaya çalıştım” dedi.

Güneydoğu Asya ülkesinde kedi eti servis eden özel restoranlar, yemekleri 43 TL ile 57 TL (1,36 ila 1,82 milyon Vietnam Dong) arasında satıyorlar. Ancak etleri tüketmekle ilgili sağlık riskleri de var. Çünkü, bazen başıboş kediler de yakalanıyor ve bu riskler ondan kaynaklanıyor. Meraklı turistlerin kedi eti denemelerine de engel olunamadığı için, Vietnam’da enfeksiyon taşıyan kedileri yiyen bazı kişilerin öldüğü belirtildi.

Vietnam' da 1997 yılında bir kedi veba salgını sırasında kedi restoranlarını yasakladığını, ancak sektörün yasaya rağmen geliştiğini gösteriyor.