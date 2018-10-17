Vahşetin arkasından eski sevgili çıktı! Boynunu kırdı cesedini yaktı...

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2015 yılında oturduğu dairede boynu kırılarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen kadının katil zanlısı 3 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Çebi'nin katil zanlısının eski sevgilisi dolmuşçuluk yapan Fazlı T. (53) olduğu belirlendi. Vahşete imza atan eski sevgili tutuklandı.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU... Ankara Emniyet Müdürlüğünce faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden açtı ve ilk başarılı sonucunu aldı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bir yıl önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2015'te öldürülen Uzay Çebi'nin katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.

ÖZEL EKİP VAHYETİN MİMARINI BULDU... Ekip, yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Çebi'nin katil zanlısının dolmuşçuluk yapan eski sevgilisi Fazlı T. (53) olduğunu belirledi. Bu kişiyi bir süre takip eden özel ekip, saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

PARASINI ÇALMIŞ, ZORLA KREDİ ÇEKTİRMİŞ... Katil zanlısının, Uzay Çebi'nin evinde bulunan bir miktar parayı habersizce aldığı, ayrıca ona kredi çektirdiği ve borcunu ödemediği, tartıştığı sevgilisini bu yüzden öldürdüğü ve cesedi ateşe verdiği öğrenildi.