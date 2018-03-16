Vahşet! Kız arkadaşını önce öldürdü sonra parçalayıp bavula koydu...

Çin’de yaşanan olayda 20 yaşındaki genç kız Poon Hiu-wing ile erkek arkadaşı Chan Tung-kai tatil için Taipei kentine gidiyor. Konaklamak için gittikleri otelin güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, 17 Şubat akşamı iki genç sevgilinin otele pembe bir valizle giriş yaptıkları, sabahın ilerleyen saatlerinde ise genç kızın sevgilisi Chan Tung-kai’nin, otelden pembe bir valizle tek başına çıktığı görülüyor. Daha sonra metro istasyonuna giden genç adamın görüntüleri orada da an be an güvenlik kameralarına yansıyor.

Olayı araştıran dedektifin iddiası, Chan Tung-kai’nin kız arkadaşını otel odasının içinde bir yastık kullanarak boğduğunu ve cesedi parçalayarak valize koyduğu, cinayetin yapıldığı gün yalnız Hong Kong'a uçtuğu yönündeydi. Katil zanlısının Zhuwei Metro İstasyonu yakınlarındaki bir bölgeye de cesedi attığı tahmin ediliyordu. Taipei polisi söz konusu metro istasyonuna yakın bir alanda bir kadın cesedi bulduklarını ve cesedin genç kıza ait olduğunu açıkladı.

Genç kızın Hong Kong'daki ailesi tarafından 5 Mart’ta kayıp olduğu bildirildi ve vücudu sekiz gün sonra Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulundu. Hong Konglu yetkililer katil zanlısı Chan Tung-kai’yi aradı. Zanlı hırsızlık şüphesiyle 13 Mart'ta Poon Hiu-wing'in banka kartıyla beraber tutuklandı. Aile ise genç kızın cesedinin kendilerine iade edilmesini talep etti.

  • Güncel 16 Mart 2018 07:47
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