Vahşet demek az kalır: Kan donduran görüntüler!

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. İlçenin cadde ve sokaklarında zehirlendikleri için can çekişen çok sayıda köpek görüntülendi. Görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Hayvan hakları savunucuları yetkilileri göreve çağırdı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu'ndan Bahtiye Altın, 9 Ekim’de 19.30-20.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu karşısında, gönüllü takibindeki bir köpeğin zehirlenmesiyle fark edilen olayın ilçe merkezindeki birçok zehirleme vakasıyla devam ettiğini belirtti.

"PLANLI VAHŞET"

“12 Ekim’de 17.00-18.00 sıralarında Poyraz Mahallesi Yeni Derik Caddesinde devam eden zehirleme vakaları, yapılan vahşetin planlanmış olduğunun ispatıdır" diyen Altın şöyle devam etti:

"Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden bu vahim olay hakkında acilen İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılarak, ilgili kurumlar tarafından video ve kayıtlarının incelenmesini, tespit edilen ve verilen adreslerde bulunan MOBESE, güvenlik kameralarının incelenmesini, vatandaşların şahitliğine başvurularak suçu işleyen kişilerin kimlik tespitlerinin yapılmasını, haklarında adli ve idari işlem yapılmasını talep ediyoruz."