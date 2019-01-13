Vahşet çocukların kan damlayan koliyi görmesiyle ortaya çıktı!

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nda merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, 4. kattaki dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ettiler.

Çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen apartman sakinleri, koliyi açtıklarında parçalanmış bir cesetle karşılaştılar. Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.