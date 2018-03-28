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Vahşet: Anne bebeğini boğarak öldürdü!

Vahşet: Anne bebeğini boğarak öldürdü!

AYDIN'ın Çine ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen annesi S.E. (37) tarafından battaniye ile boğulmak istenirken çiftçilik yapan babası Ö.E. (36) tarafından son anda kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 6 aylık Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen 74 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 20:08 - Güncelleme: 28-03-2018 20:08

AYDIN Çine'de geçen 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ev kadını S.E., gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 6 aylık bebeği Özcan E.'yi battaniye ile boğmak istedi. Sesler üzerine uyanan Ö.E., eşine müdahale etti.

Ö.E., nefes almadığını fark ettiği tek çocukları olan minik Özcan E.'yi, çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye getirildiğinde duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan bebek, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle önce Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Polisin olayın ardından gözaltına aldığı anne S.E.'nin ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Neden böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. S.E., şizofreni hastası olduğu için ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 28 Mart 2018 20:28 ULAN BARI KADINI BIR HASTAHANEYE YATIRIP TEDAVI ETIRILMESININ KARARINI VER CAHIL HAKIM SAVCI HER NE ISEN BU KADIN YARIN YEGENLERINIDE BOGARSA NE OLACAK HASTAYIM YAPTIGIMI HATIRLAMIYORUM MU DIYECEK HAKIIIIIIM

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