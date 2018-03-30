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Vahim tablo ortaya çıktı: Türkiye'nin yarısında yok!

Vahim tablo ortaya çıktı: Türkiye'nin yarısında yok!

Araştırmaya göre; artan deprem sayılarına ve beklenen büyük İstanbul depremine rağmen, zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam 17 milyon 661 bin 690 konuttun, 9 milyon 260 bin 510’u yani yüzde 52,4’ü hâlâ DASK poliçesine sahip değil.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 22:37 - Güncelleme: 30-03-2018 22:37

17 Ağustos depremiyle hafızalarımızda yer eden 1999 yılında, Türkiye’de irili ufaklı toplam 8 bin 699 deprem oldu. Oysa yalnızca 2017’de, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı ve 34 bin 9 deprem kaydedildi.

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yaşandığı 1999 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre Türkiye’de irili ufaklı toplam 8 bin 699 deprem olurken; 2017’de 34 bin 9 depremle son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre ise 2018’in ilk 3 ayında Türkiye’de 6 bine yakın deprem meydana geldi.

Artan deprem sayılarına ve beklenen büyük İstanbul depremine rağmen, zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam 17 milyon 661 bin 690 konuttun, 9 milyon 260 bin 510’u yani yüzde 52,4’ü hâlâ DASK poliçesine sahip değil.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 576 BİN 452 KONUTUN DASK'I YOK

Deprem uzmanlarının en az 7.2 büyüklüğünde deprem olmasını bekledikleri İstanbul’da 1 milyon 576 bin 452 konut hala DASK sahibi değil. Beklenen İstanbul depreminden en çok etkilenmesi öngörülen illerden Bursa’da sigortasız konut oranı yüzde 50,2, Kocaeli’nde yüzde 41,2 ve Bilecik’te ise yüzde 55 olarak hesaplandı.

MARMARA'DA SİGORTASIZ KONUTLARIN ORANI YÜZDE 42,4

Türkiye'deki konutların sigortalılık oranları bölge ve il bazında incelendiğinde; birinci ve ikinci deprem kuşağında yer alan Marmara Bölgesi’nde 2 milyon 552 bin 633 ile yüzde 42,4, Ege Bölgesi’nde 1 milyon 409 bin 714 ile yüzde 53,9 Karadeniz Bölgesi’nde ise 1 milyon 21 bin 2017 ile yüzde 60,3 olduğu belirlendi. En yüksek sigortalılık oranına sahip şehir yüzde 91,40 ile Düzce olurken, en düşük sigortalılık oranına sahip şehir ise yüzde 8 ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde yer alan 8,4 milyon sigortalı konutun yüzde 83,59’unu 1 ila 7 katlı binalar oluştururken, yüzde 15,12’sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,29’unu ise 20 ve üzeri katlı binalar oluşturuyor. DASK sahibi binaların yüzde 46,7’si 2007 yılından sonra inşa edilen yapılardan meydana gelirken, 1975 yılı ve öncesinde yapılan konutların sigortalılık oranı yalnızca yüzde 4,84 oldu.

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