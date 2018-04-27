  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vahap Munyar kimdir? Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni

Vahap Munyar kimdir? Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından gerçekleşen istifalara bir yenisi daha eklendi. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti. Bila'nın yerine gazetenin yazarlarından Vahap Munyar getirildi. Peki Vahap Munyar kimdir?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 22:13 - Güncelleme: 27-04-2018 22:13

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın istifasını Demirören'e sunmasının ardından bu göreve jet bir atama gerçekleşti. Gazetenin ekonomi yazarı Vahap Munyar Bila'dan boşalan koltuğa oturdu. Bila'nın yerine gazetenin köşe yazarlarından Vahap Munyar getirildi.

Bu görev için daha önce Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'a teklif götürülmüş, ancak Ababay eşi ve çocuklarının 40 yıllık çalışma hayatının ardından artık biraz da kendilerine vakit ayırması yolunda taleplerinin olduğunu ifade etmişti. 

 VAHAP MUNYAR KİMDİR?

1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1980 yazında Ulusal Basın Ajansı’na (UBA) girdi. 1981’de yolu o yılın mart ayında ekonomi gazetesine dönüşen Dünya Gazetesi ile kesişti. Aynı yılın sonunda Tercüman Gazetesine geçti ve İstihbarat Servisi’nde 2.5 yıl muhabir olarak görev yaptı.

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz Gazetesi’nin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. 6 ay sonra, gazetenin yayın hayatına başladığı gün ayrıldı. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı. Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. 4-5 yıl sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu göreviyle birlikte köşe yazılarına da başladı.

Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü’nü 15 yıl aralıksız sürdürdü. 2012’de kendi isteğiyle yöneticilik görevini bırakıp, sadece köşe yazılarına odaklandı. Halen Hürriyet’te ekonomi yazarı olarak görevini sürdürüyor. Meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen Başkanvekili olarak görev yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi’nin kurucu başkanlığını üstlendi.

3 yıllık başkanlık görevini yürüttüğü Meclis’te halen Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyeliği, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulu üyeliği, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, sosyal amaçla katkı vermeye çalıştığı görevler arasında yer alıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vahap Munyar kimdir? Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro