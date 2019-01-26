Vagner Love ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrası siyah beyazlı yönetici Ahmet Kavalcı'nın basın mensuplarına Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcunun yeni adresi de belli oldu.

Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olduktan sonra kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Love, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.