Uzun zamandır komadaydı ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Home and Away dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jessica Falkholt, geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girmişti. Avustralya basını, 29 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan ünlü oyuncunun ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği de öne sürüldü. Falkholt, son dönemde bir çok başarılı filmde rol almıştı. Twitter

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JESSICA FALKHOLT KİMDİR? Oyuncu Jessica Falkholt, 15 Mayıs 1988 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde doğdu. Falkholt, Harmony (2018), Green River: Part One (2017) ve Home and Away (1988) gibi önemli yapıtlarda yer aldı. 2015 yılında Sydney Ulusal Sanat Enstitüsü'nden mezun olan genç oyuncu, gelecek yıl vizyona girecek olan olan fantastik film Harmony'de de rol almıştı. Twitter

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29 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği bir trafik kazasının ardından komaya girmişti. Uzun zamandır yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Falkholt'un ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği de öne sürüldü. Twitter

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