Uzun süre görünmeyen oyuncu, bikinisiyle ortaya çıktı!

Güzel Oyuncu son paylaşımı ile yine kendinden söz ettirdi. Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından bikinli bir şekilde çalıların içinden arkası dönük kedine özgür bir poz verdi.Takipçileri güzel oyuncunun, ne yaptığını anlamaya çalışsada, fotoğrafına beğeni yağdırdı. Hayranları paylaşımın altına "Artık ekrana dön seni özledik" yorumları yaptı. İşte Nehir Erdoğan'ın o paylaşımı;