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Üzücü haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti!

Üzücü haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti!

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, hayatını kaybeden arkadaşının anısına ikinci yarıda tribünleri boşalttı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 22:25 - Güncelleme: 02-11-2018 22:25

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener’in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti.

Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı.

Taraftarlar Koray Şener'in cenazesinin bulunduğu Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne hareket etti.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için Türk Telekom Stadyumu'na gelen ve tribünde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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