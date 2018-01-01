Üzücü görüntü: Cenazesini sadece 8 kişi uğurladı!

GAZİANTEP'te Suriyeli İhlas El Baho'nun (26) birlikte yaşadığı Ziyad El Abdullah (24) tarafından işkence edilerek öldürülüp, cesedi buz konulan valizde parka bırakılan 5 aylık Teymhim, son yolculuğuna uğurlandı. Teymhim'in cenazesi, görevliler ve vatandaşlardan oluşan toplam 8 kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mezarlığın 'kimsesizler' bölümünde toprağa verildi.

Suriye'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce, âşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah'la Gaziantep'e geldi. Binevler Mahallesi'nde kiralık ev tutan El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tuttuğu közle işkence yaptığı El Baho'nun 5 aylık bebeği Teymhim'i, geçen 16 Aralık akşamı duvara vurup öldürdü. İkili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cansız bedenini, buz koydukları valizin içinde 17 Aralık akşamı Kemal Köker Caddesi'ndeki 100'üncü Yıl Parkı'na bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu.

Bebeği daha önce de dövüp, duvara vurduğu görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarından cinayeti işlediği belirlenen Ziyad El Abdullah ile öldürülen Teymhim'in annesi İhlas El Baho, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Genç kadın, bebeğinin babasının Muhammet Hacar olduğunu iddia etti. Hacar ise bebeğinin kendisinden olmadığını öne sürüp cenazeyi kabul etmeyince, Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen cenazeden ve taraflardan numune alınarak DNA testi yapılması kararlaştırıldı.

DNA testi henüz sonuçlanmazken, yasal süreyle 15 gün morgda bekletilen ve kimsenin sahip çıkmadığı minik Teymhim'in cenazesi, mezarlık görevlileri ve vatandaşlardan oluşan 8 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

  • Güncel 01 Ocak 2018 18:11
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