Üzücü görüntü: Cenazesini sadece 8 kişi uğurladı!

Suriye'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce, âşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah'la Gaziantep'e geldi. Binevler Mahallesi'nde kiralık ev tutan El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tuttuğu közle işkence yaptığı El Baho'nun 5 aylık bebeği Teymhim'i, geçen 16 Aralık akşamı duvara vurup öldürdü. İkili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cansız bedenini, buz koydukları valizin içinde 17 Aralık akşamı Kemal Köker Caddesi'ndeki 100'üncü Yıl Parkı'na bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu.