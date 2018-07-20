Uzmanlardan su içmeyenlere uyarı!

Nefes almaktan sonra en çok ona ihtiyaç duyuyoruz ancak yeterince önem vermiyoruz. Her gün yeterli miktarda su içmezsek başımıza neler geleceğini sizin için diyetisyenimiz Neslihan Aktepe cevapla.tv kameralarına anlattı:

Su içmediğinizde; %1-2 kayıpta susama hissi, %2-5 kayıpta yorgunluk, baş ağrısı, fiziksel performansta azalma, %8 kayıpta baş dönmesi, nefes alıp vermede zorlanma, %10 kayıpta kas spazmları, sayıklama olur ve yaşam tehlikeye girer, %20 kayıpta ölüm gerçekleşir. Sağlık için, susamayı beklemeden günlük 2.5-3 litre su tüketin.



Kaynak: cevapla.tv