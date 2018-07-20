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Uzmanlardan su içmeyenlere uyarı!

Uzmanlardan su içmeyenlere uyarı!

Günde kaç litre su içmemiz gerekir? Vücudumuz susuz kaldığında neler olur? Her gün yeterli miktarda su içmezsek başımıza neler geleceğini sizin için diyetisyenimiz Neslihan Aktepe cevapla.tv kameralarına anlattı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 01:00 - Güncelleme: 20-07-2018 01:00

Nefes almaktan sonra en çok ona ihtiyaç duyuyoruz ancak yeterince önem vermiyoruz. Her gün yeterli miktarda su içmezsek başımıza neler geleceğini sizin için diyetisyenimiz Neslihan Aktepe cevapla.tv kameralarına anlattı:

Su içmediğinizde; %1-2 kayıpta susama hissi, %2-5 kayıpta yorgunluk, baş ağrısı, fiziksel performansta azalma, %8 kayıpta baş dönmesi, nefes alıp vermede zorlanma, %10 kayıpta kas spazmları, sayıklama olur ve yaşam tehlikeye girer, %20 kayıpta ölüm gerçekleşir. Sağlık için, susamayı beklemeden günlük 2.5-3 litre su tüketin.
 

Kaynak: cevapla.tv 

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