Uzmanlardan korkutan uyarı! Afrin'de cehpedeki büyük tehlike!

Afrin'i PKK zulmünden kurtarmak için günlerdir canı pahasına mücadele veren kahraman Mehmetçik'in akıllı telefonlarındaki Twitter, Facebook, Instagram ve Scope gibi uygulamalardan canlı video ve fotoğraf paylaşmasına yönelik uzmanlar önemli uyarıda bulundu.

ABD merkezli uygulamalar üzerinden konumları tespit edilen askerlerin pozisyonlarının ABD istihbaratı tarafından sahadaki terör militanlarına anlık aktarıldığı bildirildi. Mehmetçik'in yoğun çatışmadan sürdüğü Afrin ve Raco'dan paylaşılan iyi niyetli görüntülerden istihbarat sağlamanın yüksek olduğunu dile getiren askeri uzmanlar ve bilişim uzmanları, GPS özelliği bulunan ABD merkezli sosyal medya uygulamaları yüklenen telefonlar üzerinden kişinin bulunduğu yerin sıcaklığına hatta yükseltisine kadar birçok coğrafi detayın kaybedildiğini söylediler.

Daha önce de terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslüm, sosyal medya uygulaması üzerinden konum paylaşmış, bulunduğu konum MİT tarafından tespit edilerek, eli kanlı teröristin saklandığı otel İnterpol'e bildirilmişti.

KIRIK: TERÖRİSTLER BÖLGEYİ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Afrin'de cepheden paylaşılan görüntülerin teröristler tarafından da takip edildiğine işaret etti. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin bölgenin coğrafi özelliklerini deşifre ettiğine değinen Murat Kırık, şunları kaydetti:

''Son zamanlarda bazı şehit aileleri yakınları, şehit düşen evlatlarını son kez sosyal medyadan yaptığı canlı yayında gördüğünü ya da kendilerine gönderilen videoda gördüğünü ifade ediyor. Bu tür hadiseler haberlerde gün geçtikçe artmaya başladı. Paylaştığımız canlı yayınları ailelerimiz nasıl görüyorsa, düşmanlarımız da görüyor. Bu teröristler, şuan mücadele verdiğimiz bölgeyi bizlerden daha iyi biliyor. Ne fiziki koşullarını ne de coğrafi koşullarını tam olarak bilmediğimiz bölgelerde görsel paylaşılması, canlı yayın yapılması, video aktarılması doğru değildir. Medya mensuplarının kritik noktalardan, içerik paylaşması sakıncalıdır.''

'FİZİKİ ORTAMDAN YER TESPİTİ YAPILABİLİR'

Özellikle cepheden görüntü paylaşan askerlerin şehit düştüğüne dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, ''ABD merkezli Twitter, Facebook, Instagram ve Scope gibi uygulamalar üzerinden yapılan bu paylaşımlar için tedbir alınması gerekiyor. Konum servisleri kapalı olabilir ancak bu uygulamalarını arka kapıları istihbarat servisleri tarafından bilinir. Cepheden hiç paylaşım yapılmaması hatta akıllı telefon kullanımının yasaklanması gerekiyor. Fiziki çevreden, fiziki ortamdan da yer tespiti yapılabiliyor. Ağacın kavuğundan, yerdeki taşa kadar bölgeyi ezberleyen düşmana davetiye çıkarılmamalı.'' uyarısında bulundu.

HACIMUSTAFAOĞULLARI: OLUMSUZ SONUÇLARI DAHA FAZLA

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Güvenlik Uzmanı emekli Kurmay Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, iyi niyetle paylaşılan görüntülerin riskinin yüksek olduğunu söyledi. Uzman Hacımustafaoğulları, ''Harekat faaliyetlerinde, istihbarı önlemler ön plandadır. Kesinlikle istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde alınması gereken emniyet tedbirlerinden taviz verilmemesi lazım. Özellikle böyle çatışma, harekat ortamında hiçbir şekilde bu tür faaliyetlere izin verilmemeli. Hatta muarebat sistemleri ve askeri iletişim kanalları dışında kişisel telefonların kullanılmasında tedbir alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bunun bilincindedir fakat sosyal paylaşımlarda kullanımın yaygın olduğunu görüyoruz. Söz konusu görüntüler moral ve motivasyon anlamında olumlu görüyor ancak olumsuz yönü Allah göstermesin çok daha ağır olur'' dedi.

BUNLARI ÜRETEN ÜLKELER TÜRKİYE DÜŞMANI ÜLKELER

Emekli Kurmay Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, sosyal paylaşım uygulamalarını üreten ve yöneten ülkelerin Türkiye’nin düşmanı olduğunu hatırlatarak, “Herhangi bir asker bulunduğu noktadan bir görüntü aktardığı ya da canlı yayın yaptığı zaman anında bu sistemleri kullanan devletler tarafından bilgi akışı sağlanıyor. Koordinatlar bu şekilde terör örgütlerine aktarılıyor. Düşmanın bilmemesi gereken bilgileri bilinir hale getiriyoruz. Tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Askerlerimizin kullandıkları sosyal paylaşım uygulamalarını üreten ve yöneten ülkeler, yaptığımız harekatın başarısız olmasını isteyen ve PYD/PKK terör örgütünün yanında olanlardır. Karşı tarafa bilgi akışı sağlayabileceğimiz hatta zafiyet oluşturabileceğimiz eylemlere girişmemiz doğru değildir” ifadelerini kullandı.

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