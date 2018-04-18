Uzmanlar uyarıyor! hareketsiz kalmayın ve düzenli egzersiz yapın

Tüm günü oturarak, araba kullanarak ya da ayakta çalışarak geçiren kişilerde zamanla birtakım ortopedik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Yeterli fiziksel aktivitede bulunmamak, ağır çanta kullanmak ve yanlış ayakkabı seçimi, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yol açıyor. Belirli bir yaşa kadar hiç spor yapmamış kişiler de anatomik yapılarına uygun hareketler yapmadığında geri dönüşü olmayan ortopedik rahatsızlıklarla karşılaşabiliyor.

HAREKETSİZ YAŞAM ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR: Küçük çocukların okul servislerinde saatlerce trafikte kalmasıyla başlayan hareketsizlik hayatları boyunca devam etmektedir. Okul hayatı boyunca çok ağır çantalar taşıyan ve hareketsiz kalan çocuklarda sırt kasları gelişmediği için skolyoz görülme oranı yükselmektedir. Ayrıca bu çocuklar 30 yaşına geldiklerinde daha birçok ortopedik problem ile karşı karşıya kalmaktadır. Masa başı çalışan 25 – 40 yaş grubu insanların yüzde 80’ninde boyun düzleşmesi görülmektedir. Hareketsiz yaşam tarzına sahip bireylerin uzman kontrolünde düzenli egzersiz yapması gerekmektedir.

SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANDIRILMALI: Latissimus dorsi, sırtın en geniş kasıdır. Yanlış uygulanan egzersizler ve sporlar bu kas grubunda, karın kası, kasık bölgesi ve bütün vücutta hasarlar bırakabilmektedir. Düzenli egzersiz ve spor yaparak birçok ortopedik hastalıktan korunup daha kaliteli bir yaşama sahip olmak mümkündür. Ancak yıllarca doğru kullanılmamış bir omurganın ve kasların belirli bir yaştan sonra düzeltilmesi çok zor olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için insanlara küçük yaşlardan itibaren spor ve egzersiz eğitimi verilmeli ve sağlık açısından önemi anlatılmalıdır.

YANLIŞ VE AĞIR SPOR TERCİHLERİ SAKATLIKLARA YOL AÇIYOR: Spor ve egzersiz yapmak, insanı sağlıklı ve zinde tutmaktadır. Aynı şekilde bilinçsiz yapılan sporlar sonucunda kişi de geri dönüşü olmayan ortopedik hasarlar oluşabilmektedir. Yanlış ve ağır spor seçimi yüzünden boyun ya da bel fıtığı olan bir kişi, hayatı boyunca tedavi olmak zorunda kalabilmektedir. Egzersiz yaparken de dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Daha önce hiç spor yapmamış bir insanın sakatlanma riski çok yüksektir. Bu sebeple kişinin egzersizi nasıl yapacağını, ne zaman nefes alıp - vereceğini, yapılan egzersize göre ne şekilde durması gerektiğini bilen bir uzmanla çalışması gerekmektedir. İnsan anatomisinde kasların ve bağların omurgaya hem doğrudan hem de dolaylı yollardan bağlantısı bulunmaktadır. Örneğin kişi, barfiks egzersizi yaparken sadece kolları değil, kalçalarına hatta aşil tendonuna kadar bir esneme yaşamaktadır. Bu bağlantıların iyi bilinmesi gerekmektedir. Kişi barfikste uygulama yaparken ne kadar kuvvetle ve ne açıda kendisini yukarı çekmelidir, bunu bilmelidir. Bütün bu bilgilere hakim olmayan bir kişinin yanlış barfiks uygulaması sonucu kendini sakatlama olasılığı artmaktadır.

SPOR SAKATLANMALARINDA MANUEL TERAPİ: Hareketsiz yaşamdan ya da yanlış spor tercihlerinden kaynaklanan kas ve iskelet sistemi problemlerinde manuel terapi uygulamasından önce detaylı bir fizik muayenesi yapılmalıdır. Manuel terapide uzman doktorlar, problemli bölgeye elleriyle birtakım manevralar ve teknikler uygulayarak tedavi yapar. Klasik bir tıp tedavisidir, alternatif tıp değildir. Manuel tedaviye ek olarak nöral terapi, proloterapi, eklem içi PRP uygulaması, faset eklemlere kolajen enjeksiyonları, kişiye özel medikal pilates rehabilitasyon, kas kuvvetlendirme ve germe (streching) egzersizleri ve postür analizleri de yapılmaktadır.