Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

Gribin antiyobitik de kullanılsa geçme süresinin değişmediğine dikkat çeken uzmanlar, antibiyotik kullanımı konusunda hastaları uyardı.

Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

Kendinizi çok halsiz hissediyorsanız, yoğun kas ve eklem ağrılarınız varsa tabiri caizse vücudunuz dökülüyorsa, ateşiniz özellikle 3 günü geçmiş şekilde yüksek seyrediyorsa ve boğaz ağrınız çok belirginse grip olmuşsunuz demektir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, gripten korkulmaması gerektiğini ve antibiyotik konusunda uyarılarda bulundu.

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Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

Kocagözoğlu, "Grip ya da nezlede bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Aslında bunu hastalığa yakalanmadan önce düşünerek tedbir almamız lazım. Özellikle bağırsak floramızı kuvvetli tutarak, probiyotiklerle destekleyerek gelecek soğuk algınlıklarına karşı hazırlıklı olabiliriz” diye konuştu

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Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

Grip, nezle ve soğuk algınlığı durumlarında öncelikli olanın hastanın dinlenmesi olduğuna işaret eden Kocagözoğlu, "Öncelikle mümkünse dinlenmek gerekiyor. Vücut aktivitesini kısıtlarsak grip mikrobuyla daha iyi savaşırız. Onun dışında etkinliği kanıtlanmış C vitaminini doğal yoldan alabiliriz veya çeşitli preparatlar kullanabiliriz.

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Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

IHLAMUR, ADAÇAYI VE TARHANA: "Ayrıca hepimizin çok iyi bildiği, çok önemsemediğimiz belki babaanne ve anneannelerimizden kalan şeyler; ıhlamur, adaçayı güzel bir tavuk suyu ya da tarhana çorbası bunlar hem sıvı alımımızı artıracak hem de özellikle ıhlamur ve ada çayının antiviral etkinliğinden faydalanacağız. Sadece ada çayını biraz dikkatli kullanmak gerekebilir, aynı zamanda idrar sökücü ve bu da bir miktar sıvı kaybına neden olabilir."

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