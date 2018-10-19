Uzmanlar uyardı! Haftasonunuz zehir olmasın

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yurdun büyük bölümünün önümüzdeki günlerde şiddetli sağanak yağış altında kalacağı duyuruldu.

Uzmanlar uyardı! Haftasonunuz zehir olmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni veriler eşliğinde önümüzdeki günler için hava durumu tahminlerinde bulundu. Yapılan uyarılarda yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında kalacağı açıklandı. Özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin bu yağıştan etkileneceği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son tahminler...

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Uzmanlar uyardı! Haftasonunuz zehir olmasın

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı ile birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

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Uzmanlar uyardı! Haftasonunuz zehir olmasın

KUVVETLİ RÜZGAR: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

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Uzmanlar uyardı! Haftasonunuz zehir olmasın

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu 24

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