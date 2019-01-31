Uzmanlar tavsiye etti: Güzel bir cilt için bu 7 besini tüketin

İnsan cildine ne kadar önem gösterse de, beslenme şekline dikkat etmediği zaman çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Pürüzsüz bir cildin herkesin hayali olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, sağlıklı aynı zamanda güzel bir cilt için bazı besinlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlıksız ve kötü beslenmenin, tüm vücudu olumsuz etkilediğini belirterek cildin hızlı yaşlanmasına neden olduğunu söyleyen Ertek, “ Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin” şeklinde konuştu. Dr. Ata Nejat Ertek, tüketilmesi gereken besinleri ise şöyle sıraladı: Twitter

Facebook 1 9

ISPANAK: Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır. Twitter

Facebook 2 9

KEREVİZ: Pürüzsüz bir cilt için Kereviz iyi bir seçimdir. K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler. Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir. Twitter

Facebook 3 9