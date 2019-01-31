Uzmanlar tavsiye etti: Güzel bir cilt için bu 7 besini tüketin

Sağlıksız ve kötü beslenmenin, tüm vücudu olumsuz etkilediğini belirterek cildin hızlı yaşlanmasına neden olduğunu söyleyen Ertek, “ Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin” şeklinde konuştu. Dr. Ata Nejat Ertek, tüketilmesi gereken besinleri ise şöyle sıraladı:
ISPANAK: Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.
SOMON: Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan Somon iyi bir tercih olacaktır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER