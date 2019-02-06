Uzmanlar kanserin en büyük sebebi konusunda uyardı!



Akciğer kanserinde erken teşhis ile yüz güldürücü neticeler alındığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Köksal Yurda Eken, sigara konusunda uyardı.

Akciğer kanserine yakalanmamak için yapılması gerekenin tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu belirten Eken, "Nargilesinden piposuna, purosundan sigarasına kadar bütün tütün ürünleri akciğer kanserine davetiye çıkarmaktadır."

Kurtulmak mümkündür

"Akciğer kanserine yakalanmış birinin ise korkmasına gerek yoktur. Artık uygun şartlarda ve cerrahi müdahalelerle hastalıktan tamamen kurtulmamız mümkündür. Halk arasındaki kansere bıçak değerse çoğalır gibi kulaktan dolma bilgiler doğru değildir” dedi.

Tedbir alınmalı

Kansere yakalanmadan tedbir alınması gerektiğini belirten Eken, “Eğer bir ayı geçen öksürüğümüz var ise, balgam ile birlikte kan geliyorsa, kilo kaybı ve sırt, kol, bacak gibi uzuvlarda ağrı varsa bir göğüs cerrahisi uzmanına başvurup ayrıntılı bir muayene olmamız gerekmektedir. Ayrıca ek olarak psikoterapi düşünülmelidir” şeklinde konuştu.