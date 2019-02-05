Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, önlenebilir kanserler konusunda halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Dünya Kanser Günü ile ilgili bu yıl belirlenen temanın ‘birlikte başarabiliriz’ teması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çelik, kanserin oluşumuna neden olan tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

5 ölümden biri kanser nedeniyle

Prof. Dr. Çelik, “Erken tanı konmasını, tedaviyi ve palyatif bakımı zorlaştıran tüm engelleri birlikte aşabiliriz. Kansere bağlı oluşan erken ölümleri azaltmak için küresel hedefleri başararak hep birlikte kanseri kontrol altında tutabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 1 dakikada 17 insanın kanserden öldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre her 5 ölümden birisi kanser nedeniyledir."

Kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde en çok tedavi ettiğimiz cilt kanserleri, akciğer ve prostat kanserleri, baş boyun kanserleri, meme kanserleri, mide, kalın barsak ve rahim ağzı kanserleridir.

Kanseri önlemenin yolları

Sigara, alkol alışkanlıkları, obezite, hareketsiz yaşam, kötü ve dengesiz beslenme ve yetersiz meyve ve sebze tüketimi gibi temel davranışlarımızda yapacağımız değişiklikler ile kanserlerin üçte biri önlenebiliyorken, bunları bilmezden gelerek kanser riskimizi arttırıyoruz. Kanserden korunmanın en önemli yolu sağlıklı beslenme ve spor yapmaktır.