  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı

Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı

Kanserden korunma yolunun sağlıklı beslenme ve spor yapmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 08:45 - Güncelleme: 05-02-2019 08:45

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, önlenebilir kanserler konusunda halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Dünya Kanser Günü ile ilgili bu yıl belirlenen temanın ‘birlikte başarabiliriz’ teması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çelik, kanserin oluşumuna neden olan tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

5 ölümden biri kanser nedeniyle
Prof. Dr. Çelik, “Erken tanı konmasını, tedaviyi ve palyatif bakımı zorlaştıran tüm engelleri birlikte aşabiliriz. Kansere bağlı oluşan erken ölümleri azaltmak için küresel hedefleri başararak hep birlikte kanseri kontrol altında tutabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 1 dakikada 17 insanın kanserden öldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre her 5 ölümden birisi kanser nedeniyledir."

Kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde en çok tedavi ettiğimiz cilt kanserleri, akciğer ve prostat kanserleri, baş boyun kanserleri, meme kanserleri, mide, kalın barsak ve rahim ağzı kanserleridir.

Kanseri önlemenin yolları
Sigara, alkol alışkanlıkları, obezite, hareketsiz yaşam, kötü ve dengesiz beslenme ve yetersiz meyve ve sebze tüketimi gibi temel davranışlarımızda yapacağımız değişiklikler ile kanserlerin üçte biri önlenebiliyorken, bunları bilmezden gelerek kanser riskimizi arttırıyoruz. Kanserden korunmanın en önemli yolu sağlıklı beslenme ve spor yapmaktır.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro